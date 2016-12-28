Победитель снежных куч, дорожных ям, уплотнительной застройки и общественного транспорта: мэр Челябинска отчитался о достижениях

Публикации за 28.12.16

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что ему удалось серьезно продвинуться в решении насущных городских проблему. Жители почему-то этого не замечают.

Как сообщили агентству «Новый День», сегодня мэр южноуральской столицы подвел итоги деятельности в 2016 году.

Среди главных достижений Евгений Тефтелев выделил «серьезную работу» по ремонту дорог. По его словам, в этом году на 40% удалось выполнить «запросы» горожан. На следующий год работу продолжат.

Вторая «глобальная тема» – комплексные мероприятия по сокращению уплотнительной застройки. В качестве единственного примера, подтверждающего это заявление, мэр привел двор на улице Орджоникидзе, напротив Челябинского института культуры и искусства, ректор которого дружен с градоначальником.

В качестве еще одного достижения уходящего года Тефтелев назвал зеленые насаждения. «Мы практиковали и массовые высадки деревьев, и там, где дорожная революция неудачно прошла, там мы тоже делали. С другой стороны каждый случай сноса дерева рассматривается практически индивидуально у меня», – заявил градоначальник.

Вот реальный пример: снесли деревья на улице Елькина, чтобы обустроить парковки – в администрации города так и не смогли сказать, кто дал на это разрешение. Видимо, это была личная инициатива мэра

Достижением в социальной сфере, по мнению мэра, стал процесс строительства детсадов в новых микрорайонах Челябинска и возведение «спортивно-школьного оздоровительного дворца» на Краснопольской площадке, который, к слову, еще не достроили.

Также «большим делом» градоначальник назвал реализацию программы «Реальные дела» и благоустройство города.

Кроме того, Тефтелев увидел «свет в конце тоннеля» по проблеме ликвидации и рекультивации городской свалки (после того, как ее раскритиковал президент Путин).

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Городские власти находятся на половине пути по упорядочиванию работы транспорта.

«Мы начинаем внедрять в2017 году новую маршрутную сеть, мы оздоровляем сегодня МУП «Челябавтотранс» (в октябре предприятие признали банкротом, прим. «Новый День»). Мы сегодня работаем, чтобы не допустить трамвайное предприятие до процедуры банкротства, надеемся, что сделаем в переходные период финансовое оздоровление. Потому что приоритет, еще раз хочу сказать, направлен на то, чтобы в городе трамвайное и троллейбусное движение развивалось в большей степени», – сообщил глава города.

По мнению, мэра, если с трамваями в Челябинске напряженка (ведется работа с федеральным центром по поводу включения города в госпрограмму, а также чиновники «думают» как экономно ремонтировать существующий электротранспорт), то с автобусами все нормально.

«Мы каждый год обновляем парк и покупаем. Вы помните, что мы в этом году 34 автобуса приобрели, и они сегодня работают», – сообщил Евгений Тефтелев, видимо, забыв, что в этом году город не покупал новые автобусы: 34 штуки приобрели в 2015 году. Не вспомнил мэр и о том, что в декабре МУП-банкрот вернул поставщику 33 автобуса, в том числе 15 газовых низкопольных, не сумев расплатиться с лизинговыми платежами.

Еще одно достижение мэра: победа над снежными кучами, правда, Тефтелеев признался, что без конструктивной критики горожан, ничего бы не вышло.

«Вы обратили внимание, что мы о сугробах сегодня вообще не говорим. Очень много писалось челябинцами о налаживании работы предприятия, которое занимается уборкой. Это помогло сформировать базу данных для этой работы, определиться, что необходимо делать, начиная от снега и кончая летней уборкой. Мы произвели, и я вам доложу, что мы по этой теме увеличили финансирование».

Администрация города заключила трехлетний контракт с ЗАО «Южуралмост» с ежегодным финансированием 1 миллиард 400 миллионов рублей. До этого в год выделяли около 1,1 миллиарда.

«Я считаю, что в городе Челябинске в 2016 году мы стали многие вопросы решать очень конструктивно, переживая за город, патриотами города становясь», – подытожил градоначальник.

К сожалению, большинство жителей южноуральской столицы, как ни стараются, не замечают достижений властей, и даже считают, что мэр живет в какой-то параллельной идеальной вселенной.

Челябинск, Юлия Малецкая

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