В Челябинске маршрутка сбила десятилетнего школьника

Публикации за 28.12.16

В Челябинске маршрутка сбила 10-летнего мальчика.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 27 декабря в 17:12 в Тракторозаводском районе на улице Горького.

Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил маршрутный автобус «Форд Транзит». Ребенок с ушибами мягких тканей головы направлен на амбулаторное лечение.

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Всего за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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