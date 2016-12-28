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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

В Челябинске маршрутка сбила десятилетнего школьника

В Челябинске маршрутка сбила десятилетнего школьника

В Челябинске маршрутка сбила 10-летнего мальчика.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 27 декабря в 17:12 в Тракторозаводском районе на улице Горького.

Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил маршрутный автобус «Форд Транзит». Ребенок с ушибами мягких тканей головы направлен на амбулаторное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

Всего за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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