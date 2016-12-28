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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

В Челябинской области назначен новый начальник ФСБ

В Челябинской области назначен новый начальник ФСБ

Назначен новый начальник управления ФСБ по Челябинской области. Куда делся старый, осталось загадкой.

Как сообщили агентству в региональном управлении ФСБ, соответствующий указ о смене руководства ведомства президента РФ Владимир Путин подписал еще 15 декабря.

Новым начальником стал генерал-майор Юрий Никитин, ранее возглавлявший УФСБ России по Томской области.

Сегодня руководителя представили личному составу южноуральского управления. Никитин приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, о новом месте службы теперь уже бывшего начальника контрразведчиков Челябинской области Игоря Ахримеева ничего не сообщается.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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