В Челябинской области назначен новый начальник ФСБ

Публикации за 28.12.16

Назначен новый начальник управления ФСБ по Челябинской области. Куда делся старый, осталось загадкой.

Как сообщили агентству «Новый День» в региональном управлении ФСБ, соответствующий указ о смене руководства ведомства президента РФ Владимир Путин подписал еще 15 декабря.

Новым начальником стал генерал-майор Юрий Никитин, ранее возглавлявший УФСБ России по Томской области.

Сегодня руководителя представили личному составу южноуральского управления. Никитин приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.

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Отметим, о новом месте службы теперь уже бывшего начальника контрразведчиков Челябинской области Игоря Ахримеева ничего не сообщается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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