Крымчане, владеющие земельными участками, получили право вернуться в очередь на квартиру

Публикации за 28.12.16

В Крыму владельцы земельных участков получили право вернуться в очередь на квартиру.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», депутаты государственного совета Крыма во время внеочередной сессии Госсовета сразу в двух чтениях приняли поправки в закон, регулирующий жилищные отношения в Крыму.

По словам вице-спикера парламента Ремзи Ильясова, выступившего автором законопроекта, необходимость внесения поправок возникла из-за самоуправства муниципальных чиновников: «По закону граждане, принятые на учет до 21 марта 2014 года, имели право оставаться в очереди до получения жилья или до момента, когда у властей появятся основания снятия их с учета. На деле же муниципальные власти, по своему трактуя закон, начали массово снимать крымчан с учета, ссылаясь на одну из статей жилищного кодекса, где указано, что при наличии участка на застройку, готовое жилье уже не положено. Однако по украинскому законодательству, действовавшему до марта 2014, наличие участка не являлось основанием для удаления из очереди. А, значит, действия муниципалов нарушают права крымчан», – указывал Ильясов в пояснительной записке к законопроекту.

Внесенные изменения в законопроект предполагают, что наличие земельного участка у граждан, принятых на учет, как нуждающихся в улучшении жилусловий до 21 марта 2014 года, не является основанием для отказа в предоставлении им жилых помещений по договорам социального найма. После вступления поправок в силу, крымчане могут обратиться в муниципалитеты для восстановления в очереди.

Симферополь, Глеб Сиверов

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