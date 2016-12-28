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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

Большинство челябинцев хотят видеть на набережной реки Мисс парк с кафе и лодочными станциями (ФОТО)

Большинство челябинцев хотят видеть на набережной реки Мисс парк с кафе и лодочными станциями (ФОТО)

Эко-волонтеры выяснили, какой хотели бы видеть жители Челябинска набережную реки Миасс.

Как передает корреспондент агентства , волонтеры движения «Время Че» опросили около 200 горожан.

В результате 37% респондентов высказались за обустройство на берегу реки парковой зоны, 20% хотели бы видеть на набережной кафе и рестораны, 18% мечтают о специальных станциях для катамаранов и лодок для водных прогулок, 13% – скейт-парк. Еще 9% опрошенных выступили за расширение выставочной зоны исторического музея и размещение временных экспозиций современного искусства.

Лишь 3% горожан устраивает существующая набережная, правда, по их мнению, она недостаточно хорошо убирается от мусора.

Новый День: Большинство челябинцев хотят видеть на набережной реки Мисс парк с кафе и лодочными станциями (ФОТО)

В опросе приняли участие 134 женщины и 66 мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.

По данным эко-волонтеров, абсолютное большинство горожан отметило неудовлетворительное текущее состояние набережной Миасса и поддержало идею об участии крупнейших предприятий Челябинска в очистке и благоустройстве акватории и набережной реки.

Новый День: Большинство челябинцев хотят видеть на набережной реки Мисс парк с кафе и лодочными станциями (ФОТО)

Напомним, в ноябре 2016 года эко-движение «Время Че» обратилось с открытым обращением к руководству крупнейших предприятий города и ко всем челябинцам с призывом принять участие в мероприятиях по очистке акватории Миасса и благоустройству набережной главной водной артерии города. На данный момент эко-движение ведет переговоры с рядомпредприятий, направленные на утверждение плана и реализацию данных мероприятий.

Жители города пообещали не остаться в стороне – 95% опрошенных готовы лично принять участие в очистке реки – выйти на субботники, предоставить технические средства для очистки водоема и даже предложить свои проекты по очистке Миасса и благоустройству набережной.

Новый День: Большинство челябинцев хотят видеть на набережной реки Мисс парк с кафе и лодочными станциями (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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