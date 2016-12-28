На Южном Урале учредили новую епархию

Публикации за 28.12.16

В горнозаводской зоне Челябинской области появилась новая епархия.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинской митрополии, 27 декабря на заседании Священного Синода Русской православной церкви принято решение о создании Златоустовской епархии. Новая территория, выделенная из состава Челябинской епархии, охватывает административные границы Златоустовского, Трехгорного, Усть-Катавского городских округов, Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского и Саткинского районов.

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Правящим архиереем Златоустовской и Саткинской епархии избран игумен Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии.

Отметим, новообразованная епархия стала четвертой по счету структурой в составе Челябинской митрополии. До 2012 года Челябинская епархия занимала всю территорию региона, после чего была поделена на три епархии: Магнитогорскую, Троицкую и Челябинскую, существующие по сей день.

Челябинск, Юлия Димова

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