NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 29.12.16

Глава южноуральского села украл дорогу и продал

Глава южноуральского села украл дорогу и продал

В Челябинской области глава села подозревается в получении взятки и хищении муниципального имущества.

Как сообщили агентству " в прокуратуре региона, установлено, что с июня по сентябрь 2015 года глава Буринского сельского поселения Кунашакского района разрешил вывезти с территории бывшего муниципального сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма «Бурино» 44 дорожные железобетонные плиты, в последующем переданные для продажи жителю Свердловской области.

После этого в сентябре 2015 года глава поселения за взятку в размере 25 тысяч рублей разрешила данному гражданину демонтировать железобетонные плиты с полотна дороги по улице Школьная села Новобурино, который успел вывезти 8 плит из 40 предполагавшихся. В результате незаконных действий главы поселения похищены 52 плиты, а также разрушено полотно дороги в Новобурино, причиненный ущерб составил 160 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Факт получения взятки был установлен в ходе расследования. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 29.12.16

Каким ты был, таким ты и остался. Спецпроект РИА «Новый День» «Экономика для чайников». / Рванёт – не рванёт? Астрологический прогноз РИА «Новый День» на 2017 год. / 29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter