Глава южноуральского села украл дорогу и продал

Публикации за 29.12.16

В Челябинской области глава села подозревается в получении взятки и хищении муниципального имущества.

Как сообщили агентству «Новый День" в прокуратуре региона, установлено, что с июня по сентябрь 2015 года глава Буринского сельского поселения Кунашакского района разрешил вывезти с территории бывшего муниципального сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма «Бурино» 44 дорожные железобетонные плиты, в последующем переданные для продажи жителю Свердловской области.

После этого в сентябре 2015 года глава поселения за взятку в размере 25 тысяч рублей разрешила данному гражданину демонтировать железобетонные плиты с полотна дороги по улице Школьная села Новобурино, который успел вывезти 8 плит из 40 предполагавшихся. В результате незаконных действий главы поселения похищены 52 плиты, а также разрушено полотно дороги в Новобурино, причиненный ущерб составил 160 тысяч рублей.

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Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Факт получения взятки был установлен в ходе расследования. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

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