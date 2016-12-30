У челябинских мусорщиков отменяются выходные

Публикации за 30.12.16

Челябинский «Горэкоцентр» переходит на усиленный режим работы.

Как сообщили агентству «Новый День» в мэрии, в новогодние каникулы МУП «Горэкоцентр» будет работать без перерывов и выходных, количество рейсов спецтехники увеличат. Это позволит вовремя вывозить мусор и не допустить переполнения контейнеров.

Однако работу мусоровозов в праздничные дни осложняют автомобили, оставленные возле контейнерных площадок или на подъездных путях к ним. По словам мусорщиков, есть много примеров, когда оставленные машины не давали вывезти отходы в течение нескольких дней.

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Чтобы жителям не наблюдать в своих дворах мусорные кучи в течение всех новогодних праздников, МУП «Горэкоцентр» призывает автовладельцев парковать личный транспорт так, чтобы он не мешал работе спецтехники.

Сообщить о случаях невывоза отходов горожане могут по телефону: 261-97-48.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ Челябинска можно посмотреть здесь. В новогодние праздники они должны работать в круглосуточном режиме.

Челябинск, Юлия Малецкая

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