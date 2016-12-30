Магнитогорец, несколько лет насиловавший и убивавший детей, предстанет перед судом

Публикации за 30.12.16

На Южном Урале будут судить мужчину, совершившего серию убийств и изнасилований детей.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска, совершившего ярд особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в апреле 1996 года, отбывая срочную службу в армии в Калуге, южноуралец решил обворовать дом местной жительницы. Однако 82-летняя хозяйка застала его на месте преступления. Вор вооружился молотком и убил старушку.

После чего похитил не менее 100 тысяч неденоминированных рублей и скрылся с места преступления.

В июне 2004 года в Магнитогорске мужчина в безлюдном месте совершил убийство 14-летнего мальчика.

В июле 2008 года недалеко от остановки общественного транспорта, также в Магнитогорске задушил 9-летнего ребенка.

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В период с марта по май 2015 года южноуралец в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей под надуманным предлогом неоднократно приглашал в арендуемую им квартиру несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет, совершая в отношении них преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, он совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении потерпевших.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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