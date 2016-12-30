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Челябинск

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Публикации за 30.12.16

В Миассе сбили мужчину с грудным младенцем

В Миассе сбили мужчину с грудным младенцем

В Миассе «легковушка» сбила мужчину с коляской.

Как передает корреспондент агентства », дорожный инцидент произошел в ночь на 30 декабря в поселке Ленинск.

Водитель легкового автомобиля сбил мужчину с коляской, в которой находилась его 11-месячная дочь. Пешеходы шли по краю проезжей части навстречу движению транспорта.

В результате наезда мужчина и младенец были госпитализированы с ушибами и переломами.

«Новый День – Челябинск» , и

Водитель с места происшествия скрылся. Однако вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

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