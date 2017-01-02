Первый «облом» 2017 года: чиновники задержали открытие нового аттракциона

Публикации за 02.01.17

Первый «облом» 2017 года: в Челябинске перенесли открытие нового аттракциона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 2 января обещали запустить новое колесо обозрения, построенное рядом с развлекательным центром «Мегаполис». Однако не случилось: городская администрация не успела согласовать документацию.

«Необходимые разрешительные документы, переданные в администрацию до праздников, в настоящее время проходят процедуру согласования. 73-метровое колесо обозрения в центре Челябинска начнет свою работу после новогодних праздников», − говорится в официальном сообщении.

Челябинск, Павел Зварзин

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