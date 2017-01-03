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Челябинск

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Публикации за 03.01.17

Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы насолить знакомой

Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы насолить знакомой

Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы отомстить соседке.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, около 5 часов утра 1 января 63-летняя жительница поселке Токмасский Уйского района пробралась в дом к знакомой, с которой находилась в плохих отношениях. В доме помимо хозяйки спали ее дочь и новорожденная внучка в коляске.

Пьяная «домушница» вывезла коляску с ребенком во двор, предварительно выключив наружное освещение, чтобы коляску не было видно из дома. По версии следствия, женщина прекрасно понимала, что легко одетый младенец быстро замерзнет и умрет. Утром мать девочки, не обнаружив ребенка в доме, бросилась на поиски и нашла коляску на улице. Ребенок сильно замерз, но был жив. В настоящее время здоровью девочки нечего не угрожает, отмечают следователи.

Пытавшаяся убить ребенка женщина задержана. Ей инкриминируется покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. В суд направлено ходатайство о заключении её под стражу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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