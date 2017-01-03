Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы насолить знакомой

Публикации за 03.01.17

Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы отомстить соседке.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, около 5 часов утра 1 января 63-летняя жительница поселке Токмасский Уйского района пробралась в дом к знакомой, с которой находилась в плохих отношениях. В доме помимо хозяйки спали ее дочь и новорожденная внучка в коляске.

Пьяная «домушница» вывезла коляску с ребенком во двор, предварительно выключив наружное освещение, чтобы коляску не было видно из дома. По версии следствия, женщина прекрасно понимала, что легко одетый младенец быстро замерзнет и умрет. Утром мать девочки, не обнаружив ребенка в доме, бросилась на поиски и нашла коляску на улице. Ребенок сильно замерз, но был жив. В настоящее время здоровью девочки нечего не угрожает, отмечают следователи.

Пытавшаяся убить ребенка женщина задержана. Ей инкриминируется покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. В суд направлено ходатайство о заключении её под стражу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.01.17

Загадываем желания: на Землю прольется звездный дождь. / На Южном Урале четверо детей отравились угарным газом. / Первый «облом» 2017 года: чиновники задержали открытие нового аттракциона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»