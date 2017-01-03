4 января Земля максимально приблизится к Солнцу

Публикации за 03.01.17

4 января произойдет самое важное астрономическое событие месяца: Земля окажется на максимально близком расстоянии к Солнцу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 17:00 по московскому времени планета будет находиться от светила всего в 147 млн 100 тыс 998 км – это самое короткое расстояние в 2017 году. Диск Солнца будет максимально большим. Правда, наблюдать его жители Урала и Сибири не смогут – светило к этому времени уже опуститься за горизонт. Шансы есть у москвичей и жителей западных регионов России, где закат произойдет уже после перигея.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.01.17

И снова конец света: ученые предсказывают гибель Земли в 2017 году. / В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка на тротуаре. / Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы насолить знакомой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»