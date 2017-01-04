Зимние ливни: Южный Урал завалит снегом

Публикации за 04.01.17

Южный Урал попал в зону циклона: сегодня ночью на территории Челябинской области прошли снегопады. Особенно «досталось» северо-западным и западным районам, где снежный покров увеличился на 5-10 сантиметров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни осадки сохранятся. А к вечеру 5 января на Южный Урал придет северо-западный циклон, осадки усилятся. Так, 6 января синоптики прогнозируют ливневый снег в течение всего дня. 7 января интенсивность снегопадов уменьшится, но , согласно предварительному прогнозу, снег на Южном Урале будет идти до 9 января включительно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.01.17

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