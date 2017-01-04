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Челябинск

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Публикации за 04.01.17

На Южном Урале задержали нервного автовладельца, изувечившего прохожего отверткой

На Южном Урале задержали нервного автовладельца, изувечившего прохожего отверткой

В Челябинске задержали подозреваемого в расправе над прохожим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря в микрорайоне «Парковый-2» прохожий сделал автомобилисту замечание из-за парковки на тротуаре. В ходе словесной перепалки владелец машины воткнул оппоненту в голову отвертку. 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области, нападавшего задержали: у 22-летнего ранее не судимого жителя Сосновского района обнаружили отвертку, которой он, предположительно, наносились удары. Молодой человек отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Челябинск, Павел Зварзин

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