Челябинцам предложили скинуться на экологичный мусоровоз

Публикации за 05.01.17

В Челябинске объявлен сбор средств на экологичный мусоросборщик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из общественных организаций заявила о намерении создать в 2017 году машину для сбора мусора, работающую на электричестве. С этой целью планируется приобрести грузовую «Газель» без «движка» и поставить на нее электрический двигатель. Авторы идеи утверждают, что собрали команду инженеров, способных воплотить задуманное и нашли автомастерскую, готовую поддержать проект.

Стоимость экологичного мусорособорщика оценили в 600 тысяч рублей. На первом этапе планируется собрать 100 тысяч для приобретения «Газели». Сбор средств ведется на краудфандинговой платформе Рlaneta.ru. На сегодняшний день проект поддержали 43 человека, собрано 24,5 тысячи рублей.

Планируется, что транспортное средство будет использоваться для вывоза раздельно собранных отходов. Отмечается, что стоимость «топлива» на 100 километров пробега будет составлять 50 рублей, что позволит существенно экономить на обслуживании электромусоровоза.

Правда, могут возникнуть трудности с «заправкой» такого транспорта: в Челябинске сеть заправочных станций для электромобилей пока не развита.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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