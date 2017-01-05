«Оскорбление чувств думающих»: в России требуют запретить фильм «Викинг»

Публикации за 05.01.17

В Интернете начат сбор подписей под петицией о запрете фильма «Викинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фильм вышел в прокат 29 декабря и заявлялся как историческая картина, главным героем которой является князь Владимир, крестивший Русь. Авторы ленты утверждали, что в основу положены события, описанные в «Повести временных лет».

Однако не прошло недели, как фильм уже требуют запретить – соответствующие документы планируется направить в Гильдию режиссеров России, Роспотребнадзор и министерство культуры РФ.

Авторы петиции называют ленту оскорблением чувств думающих и заявляют, что события, показанные в фильме, не соответствуют историческим фактам. Возмущены они и тем, как показаны славяне – «грязные и дикие животные вместо людей», волхвы больше походи на безумцев и юродивых, нежели на мудрецов.

Отдельно отмечается жестокость: «Фильм не соответствует возрастному ограничению 12+. Начинается он с убийства животного, и далее кровь не сходит с экрана. Только в кадре массового крещения славян кровь не льётся, а так практически присутствует в каждом кадре», – отмечают авторы петиции.

Выдвигаются претензии и к названию ленты: «Как название фильма связано с содержанием фильма? Почему «Викинг»? Кто там викинг?» «Просмотр данного фильма опасен для психического становления детей от 12 лет, – делают вывод авторы петиции. – А для взрослых опасен тем, что вносит раскол в общество. Фильм не опирается на факты, а с открытым цинизмом искажает представления о древней культуре славян, деструктивно влияя на самосознание народа. Данный информационный продукт должен быть осуждён обществом, а его создатели должны понести наказание по закону».

На момент публикации петицию подписали более 9 тысяч 600 человек. Отметим, в Интернете есть еще ряд петиций с аналогичным требованием – запретить фильм «Викинг».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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