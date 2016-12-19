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Челябинск

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Публикации за 19.12.16

19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2016, понедельник

· 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание в администрации города (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 12:00 Челябинск – Праздничное предновогоднее представление для детей и подростков социального приюта «Возрождение» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183, 3 этаж, отдельный вход со стороны центрального стадиона, на территории Интерактивного центра «Тайна зеркал»)

· 14:00 Сосновский район – Медиа-экспертиза полигона ТБО, который планируется запустить в ближайшее время (Сбор – у входа на полигон – 4 км на северо-запад от поселка Полетаево)

Челябинск. Другие новости 18.12.16

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов. / Таинственность и конспирация. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 31 декабря 2016. / В космосе нашли межгалактическую базу пришельцев. Вторую за две недели (ФОТО, ВИДЕО).

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