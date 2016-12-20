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Челябинск

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Публикации за 20.12.16

20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12. 2016, вторник

· 10:00 Челябинск – Освещение высокотехнологичной операции стентирования трахеи и главного бронха (Челябинский областной онкологический диспансер, ул. Блюхера, 42, холл главного корпуса)

· 11:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

· 11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Насколько готов регион к эпидемии гриппа?» (пресс-центр КП, ул. Красная, 4, 6 этаж)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция управления Росгвардии по Челябинской области (пресс-центр сайта 74.ru, ул. Лесопарковая, 6, 4 этаж)

· 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная заготовке хвойных деревьев и работе лесной охраны в предновогодний период (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55/А «Бизнес Урал», оф. 1202)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как челябинцам в праздники избежать квартирных краж?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 14:00 Челябинск – Открытие выставки «Щелкунчик»: дорогами сказок» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр)

· 16:00 Челябинск – Прием лидеров некоммерческих организаций, общественных объединений и движений (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

· 18:30 Челябинск – Благотворительный концерт «Тоника – БМ» с участием Сергея Краснова (концертный зал имени С.Прокофьева, ул. Труда, 92 А)

Челябинск. Другие новости 19.12.16

Компании олигарха Струкова запретили разрабатывать Еткульский карьер: велик риск природной катастрофы. / Вирусы атакуют: на Южном Урале эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 8%. / Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Аше.

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