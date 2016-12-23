22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 23.12.16

22.12. 2016, вторник

· 09:30 Челябинск – Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинске (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню спасателя и 18-летию Челябинской городской службы спасения (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36 «а», актовый зал)

· 10:00 Челябинск – Открытие I Конференции по внешнеэкономической деятельности «Стираем границы для экспорта» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, д. 26 а, конференц-зал «Магнат»)

· 11:00 Челябинск – Вручение ключей новоселам в рамках программы «Жилье для молодой семьи» (Чурилово, ул. Зальцмана, 44)

· 11:00 Челябинск – Открытие памятной доски Ромаровскому (дворец спорта «Юность», пр. Свердловский, 51)

· 13:00 Челябинск – Круглый стол «Трудоустройство инвалидов, доступная среда» (правительство области, ул. Цвиллинга, д. 27, 3 этаж, малый зал)

· 14:00 Челябинск – XXIX отчетно-выборная конференция Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Кирова, 114, 3 этаж) 16:00 Челябинск – Итоговое в 2016 году заседание попечительского совета Южно-Уральского государственного аграрного университета (пр. Ленина, 75)

Челябинск. Другие новости 22.12.16

Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО). / Дальнобойщикам придется платить «Платону» вдвое больше. / Рынок труда-2017: бухгалтеры и квалифицированные рабочие больше не нужны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»