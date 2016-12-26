26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 26.12.16

26.12. 2016, понедельник

· 09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание в администрации города (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 10:00 Челябинск – Губернаторская елка для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (театр оперы и балета, пл. Ярославского,1)

· 10:00 Челябинск – Проверка мест несанкционированной торговли новогодними товарами (сквер у здания развлекательного комплекса «Аврора», ул. Дзержинского, д. 93)

· 15:00 Челябинск – Торжественный прием по случаю Дня спасателя (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

· 15:00 Челябинск – Награждение победителей конкурса на лучшую социальную рекламу (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал заседаний, 4 этаж)

· 17:00 Челябинск – Открытие главного ледового городка и награждение победителей и призеров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» (площад Революции)

Челябинск. Другие новости 25.12.16

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