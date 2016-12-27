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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12. 2016, вторник

· 08:30 Челябинск – Отъезд в Увельский район на открытие новой ПЦР-лаборатории (ул. Сони Кривой, 75)

· 10:30 Челябинск – Торжественное вручение ключей от квартир инвалидам, сиротам, переселенцам из ветхо-аварийного жилья (ул. Агалакова, 45)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием вице-президента федерации дзюдо России Дмитрия Черных и вице-президента федерации дзюдо Челябинской области Дениса Лапотышкина по итогам 2016 года (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187 А, конференц-зал)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как прошел осенний призыв 2016 года?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 13:00 Челябинск – Презентация и обсуждение предварительного проекта новой маршрутной сети Челябинска (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 14:00 Челябинск – Открытие памятника отцам-основателям России и 1000-летию Русской Правды (ул. Шуменская, 4)

· 14:00 Челябинск – Торжественный прием по случаю Дня спасателя (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

· 14:30 Челябинск – Мастер-класс для воспитанников СДЮШОР по футболу «Сигнал» проведут профессиональные футболисты, игроки команд Премьер-лиги Роман Зобнин («Спартак», Москва) и Магомед Оздоев («Рубин», Казань) (СДЮШОР «Сигнал», ул. Дербентская, 41)

· 16:00 Челябинск – Награждение победителей областного конкурса экологической елочной игрушки «Подарки для елки» (правительство области, ул. Цвиллинга, д. 27, 4 этаж, большой зал)

· 18:00 Челябинск – Открытие ледового городка. Финал открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» (площадь Революции)

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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