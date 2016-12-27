27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

27.12. 2016, вторник
· 08:30 Челябинск – Отъезд в Увельский район на открытие новой ПЦР-лаборатории (ул. Сони Кривой, 75)
· 10:30 Челябинск – Торжественное вручение ключей от квартир инвалидам, сиротам, переселенцам из ветхо-аварийного жилья (ул. Агалакова, 45)
· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием вице-президента федерации дзюдо России Дмитрия Черных и вице-президента федерации дзюдо Челябинской области Дениса Лапотышкина по итогам 2016 года (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187 А, конференц-зал)
· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как прошел осенний призыв 2016 года?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
· 13:00 Челябинск – Презентация и обсуждение предварительного проекта новой маршрутной сети Челябинска (пл. Революции, 2, 5 этаж)
· 14:00 Челябинск – Открытие памятника отцам-основателям России и 1000-летию Русской Правды (ул. Шуменская, 4)
· 14:00 Челябинск – Торжественный прием по случаю Дня спасателя (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)
· 14:30 Челябинск – Мастер-класс для воспитанников СДЮШОР по футболу «Сигнал» проведут профессиональные футболисты, игроки команд Премьер-лиги Роман Зобнин («Спартак», Москва) и Магомед Оздоев («Рубин», Казань) (СДЮШОР «Сигнал», ул. Дербентская, 41)
· 16:00 Челябинск – Награждение победителей областного конкурса экологической елочной игрушки «Подарки для елки» (правительство области, ул. Цвиллинга, д. 27, 4 этаж, большой зал)
· 18:00 Челябинск – Открытие ледового городка. Финал открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» (площадь Революции)
Челябинск. Другие новости 26.12.16
Ученые рассказали, сколько осталось жить Земле. / Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок. / Смог задержится над Челябинском минимум на сутки. Читать дальше
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