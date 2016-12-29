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Челябинск

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Публикации за 29.12.16

29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

29 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

29.12. 2016, четверг

· 08:45 Челябинск – Вручение многодетной семье ключей от квартиры (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как изменения в законодательстве отразятся на платежах южноуральцев за ОДН?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 14:00 Челябинск – Новогодний спектакль «Не твоё – не бери» в рамках проекта «Дети играют для детей» (ДЦ «Импульс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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