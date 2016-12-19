В Екатеринбурге потеплеет к выходным

Публикации за 19.12.16

Морозная погода, установившаяся в Свердловской области, продержится еще неделю – потепление начнется только в пятницу. Синоптики также обещают снегопады.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни погода существенно не поменяется. В понедельник днем ожидается до -21 градуса. Ночью во вторник похолодает до -29, а днем воздух прогреется совсем немного – до -26. В среду пройдет снег, ночью будет также -29, зато днем потеплеет до -16 градусов. Четверг станет последним холодным днем на этой неделе: ночью до -29, днем будет -21. А в пятницу начнется потепление – ожидается -4 градуса. В этот день, а также в субботу, пройдет снег.

В выходные будет -6…-9 градусов по ночам, днем -2…-4.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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