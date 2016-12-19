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Екатеринбург

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Публикации за 19.12.16

Разбившийся в Якутии Ил-18 эксплуатировался более пятидесяти лет (ФОТО, ВИДЕО)

Разбившийся в Якутии Ил-18 эксплуатировался более пятидесяти лет (ФОТО, ВИДЕО)

Разбившийся в Якутии транспортный самолет Ил-18, принадлежавший ЦВО, эксплуатировался более 50 лет.

Как сообщает специализированный портал russianplanes.net, военный транспортник Ил-18В с бортовым номером RF-91821 был изготовлен еще в 1965 году и эксплуатировался ВС СССР. До 1993 года он дислоцировался в Улан-Удэ на аэродроме Восточный, после чего был переведен в оперативную группы военно-транспортной авиации на Дальнем Востоке. Об использовании самолета с 1997-го по 2010-й данных нет. В 2010 году транспортник был переброшен в Екатеринбург, после чего регулярно совершал полеты.

В нашем распоряжении имеется видеосъемка самолета, осуществляющего вылет с военного аэродрома Чкаловский, расположенного в Московской области.

Напомним, что сегодня стало известно о крушении именно этого авиасудна в Якутии в районе поселка Тикси.

9 сентября 2016 г. аэропорт Толмачево Новосибирск
9 сентября 2016 г. аэропорт Толмачево Новосибирск

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

В Сысерти суд закрыл кафе, в котором сотрудники стирали и сушили одежду. / Поклонская снова побывала в Екатеринбурге. И осталась недовольна. / Информация о пострадавших и погибших в крушении Ил-18 разнится. Сообщается о 30 жертвах катастрофы.

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