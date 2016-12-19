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Екатеринбург

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Публикации за 19.12.16

В Свердловской области объявлен конкурс на должность директора Фонда капремонтов

В Свердловской области объявлен конкурс на должность директора Фонда капремонтов

Министерство энергетики и ЖКХ объявило конкурс на замещение должности директора Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Итоги конкурса, как ожидается, будут объявлены в феврале 2017 года.

Как рассказали в ведомстве, квалификационные требования к кандидатуре директора фонда установлены приказом Минстроя России, и в числе главных – наличие высшего строительного, юридического либо экономического образования и не менее чем пятилетний опыт работы в сфере строительства или ЖКХ, в том числе – не менее трех лет на руководящей должности.

Помимо знания основного закона страны – Конституции Российской Федерации, федерального и регионального законодательства в жилищной сфере и области строительства, кандидат должен обладать знаниями нормативно-правовых актов, регулирующие организацию проведения капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов и функционирования региональной системы капремонта.

В числе обязательных для участника конкурса навыков – оперативное принятие управленческих решений, квалифицированное планирование работы, анализ и прогнозирование последствий принимаемых решений, организация работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и др.

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет с 24 по 30 января.

Напомним, по данным источников NDNews.ru в профильном министерстве, кандидатура, которую готовы утвердить свердловские власти, и согласована на всех необходимых уровнях. «Как и сообщалось прежде, новым главой фонда будет Станислав Суханов, который в настоящее время занимает пост главы Сухого Лога. Важно, что у него есть профильное образование, – он теплоэнергетик по первой «вышке», чем не могут похвастаться ни Караваев (бывший глава фонда, – прим. ред.), ни его сменщик Андриянов (нынешний и.о. руководителя ФКР, – прим. ред.)», – говорит источник агентства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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