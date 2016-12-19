«Свечка» вместо храма: в Екатеринбурге разгорается новый земельный конфликт (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Публикации за 19.12.16

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Интересы города и православной церкви столкнулись на Эльмаше, на улице Вали Котика, 13а, где в здании бывшего детского сада уже более 20 лет функционирует храм во имя святых Кирилла и Мефодия. Администрация требует освободить здание, указывая на то, что арендатором нарушены условия договора аренды. Приход ссылается на объективные сложности и просит либо разрешить ему остаться в «намоленном» месте, либо выделить землю под постройку нового храма. Положение осложняется тем, что в районе ходят упорные слухи о том, что на участок под храмом «положила глаз» одна из крупнейших строительных компаний города, желающая возвести здесь 22-этажный жилой дом.

Как рассказал NDNews.ru настоятель храма, протоиерей Петр (Мангилев), в 1995 году в здании был открыт домовой храм екатеринбургской семинарии, сформировалась община верующих, которая насчитывает несколько сотен человек. Позже семинария переехала. После переезда семинарии здание было передано в аренду ЧН ДОУ «Православный детский сад». Из-за сильной обветшалости здания и недостатка финансовых средств реконструкция здания под садик оказалась невозможна. При передаче здания экспертиза сделана не была. Следует учесть, что здание старое – 1962 года постройки, на ленточном фундаменте. В нем деревянные перегородки, лестничные пролеты не соответствуют требованиям. Чтобы сделать здесь садик, требуется полная реконструкция. При этом через территорию проходит магистральная канализация, чего на территории детского сада быть не должно. Требуется вынос сетей. Это тоже дорогие работы. Несоответствие помещения требованиям, предъявляемым к детским дошкольным учреждениям, и крайняя дороговизна работ стали основными причинами того, почему проект православного детского сада не состоялся.

Сейчас администрация требует от храма съехать, мотивируя это тем, что здание нужно городу для развития сети дошкольных учреждений. Однако этот аргумент не кажется верующим разумным по вышеизложенным причинам – состояние здания таково, что дешевле было бы построить садик «с нуля». Прихожане подозревают, что представители администрации лукавят. «Посмотрите, какая здесь хорошая территория, до метро пять минут пешком, этот участок миллионы стоит. Ходят слухи, что существуют планы точечной застройки этой территории», – рассказала одна из прихожанок. Она также добавила, что члены общины неоднократно ходили на прием к городским депутатам и мэру Евгению Ройзману, но безуспешно. «Встречают нас всегда очень хорошо, приветливо, но вопрос никак не решается», – говорит горожанка.

Между тем, в администрации города планы по точечной застройке не подтверждают. В ответе мэрии на запрос верующих говорится: «Данный объект востребован в целях организации в нем муниципального детского сада с количеством 150 мест». Кроме того, администрация собирается подать иск в Арбитражный суд с требованием выселить арендатора из объекта, так как он не исполнил требование об открытии детского сада. Прихожане признают, что юридически их позиция уязвима, но просят учесть социальную значимость храма для жителей района. Здесь не только совершаются богослужения, но и работает воскресная школа, а также обучающие кружки для детей.

Напомним, в 1990-е годы в Екатеринбурге многие детские сады были переданы различным организациям, сейчас завершается обратный процесс. Между тем региональные власти сообщают, что детскими садами регион обеспечен. Сейчас гораздо острее стоит проблема строительства новых школ.

NDNews.ru будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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