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Екатеринбург

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Публикации за 19.12.16

Под Артями ребенку, сидевшему в бустере, в результате ДТП переломало кости

Под Артями ребенку, сидевшему в бустере, в результате ДТП переломало кости

Сотрудники ГИБДД города Арти проводят проверку по факту аварии, в которой получил переломы полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня в деревне Омельково. На улице Уральской 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 в повороте не справился с управлением и вылетел с проезжей части. «В результате ДТП девочка-пассажир 2015 года рождения получила закрытый перелом бедренной кости. Сотрудниками полиции установлено, что в момент столкновения ребенок находился на заднем пассажирском сидении за водителем в бустере, использование которого не соответствовало весу и росту», – отметили в ведомстве.

В ГИБДД уточняют, что бустер представляет собой сиденье из пенопласта и пластика, которое приподнимает ребенка до ремней безопасности, которые рассчитаны на рост от 150 см. «Авария под Артями еще раз заставляет серьезно задуматься об обеспечении безопасности детей в салоне ТС. Ведь если бы в момент столкновения маленькая пассажирка находилась в детском кресле, соответствующем её весу и росту, таких травм можно было избежать», – отмечают в ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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