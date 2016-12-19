NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.12.16

Жителю Камышлова, до смерти забившему годовалого ребенка, дали 17 лет

Жителю Камышлова, до смерти забившему годовалого ребенка, дали 17 лет

Сегодня Свердловский облсуд вынес приговор в отношении жителя села Кочневское Камышловского района, который до смерти избил маленького ребенка. Садист проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла 23 октября 2015 года. Пьяный Алексей Уфимцев пришел домой, где жил с 21-летней девушкой, ее полуторагодовалым сыном Артемом и младшим ребенком, рожденным от Уфимцева. Около 9 часов вечера в пятницу пара начала ссориться, подвыпивший мужчина начал выгонять женщину и пасынка из дома, при этом ударил малыша. Женщина испугалась и убежала к знакомой, откуда вызвала полицию, но дети остались дома с пьяным. Когда полиция приехала, в квартире нашли только младшего ребенка. Тело старшего нашли в теплице. В ходе допроса мужчина рассказал, что ребенок сильно плакал, «кухонный боксер» решил его «успокоить», схватив ребенка за ноги и дважды ударив головой об пол. В ходе разбирательств так же выяснилось, что за год Уфимцев не раз избивал и мальчика, и сожительницу, которая на тот момент была беременна его ребенком.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Алексею Уфимцеву наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 19.12.16

Живая или искусственная – природе плевать, какую елку вы поставите на Новый год. Научный подход против обывательского (ФОТО). / В Екатеринбурге при попытке затащить девушку в подворотню задержан насильник (ФОТО). / Под Артями ребенку, сидевшему в бустере, в результате ДТП переломало кости.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter