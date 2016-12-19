Жителю Камышлова, до смерти забившему годовалого ребенка, дали 17 лет

Публикации за 19.12.16

Сегодня Свердловский облсуд вынес приговор в отношении жителя села Кочневское Камышловского района, который до смерти избил маленького ребенка. Садист проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла 23 октября 2015 года. Пьяный Алексей Уфимцев пришел домой, где жил с 21-летней девушкой, ее полуторагодовалым сыном Артемом и младшим ребенком, рожденным от Уфимцева. Около 9 часов вечера в пятницу пара начала ссориться, подвыпивший мужчина начал выгонять женщину и пасынка из дома, при этом ударил малыша. Женщина испугалась и убежала к знакомой, откуда вызвала полицию, но дети остались дома с пьяным. Когда полиция приехала, в квартире нашли только младшего ребенка. Тело старшего нашли в теплице. В ходе допроса мужчина рассказал, что ребенок сильно плакал, «кухонный боксер» решил его «успокоить», схватив ребенка за ноги и дважды ударив головой об пол. В ходе разбирательств так же выяснилось, что за год Уфимцев не раз избивал и мальчика, и сожительницу, которая на тот момент была беременна его ребенком.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Алексею Уфимцеву наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 19.12.16

Живая или искусственная – природе плевать, какую елку вы поставите на Новый год. Научный подход против обывательского (ФОТО). / В Екатеринбурге при попытке затащить девушку в подворотню задержан насильник (ФОТО). / Под Артями ребенку, сидевшему в бустере, в результате ДТП переломало кости. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»