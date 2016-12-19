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Публикации за 19.12.16

Тарханов взял первого новичка в ФК «Урал»

Тарханов взял первого новичка в ФК «Урал»

Первым новичком ФК «Урал» в этом межсезонье стал 29-летний болгарский футболист Николай Димитров. Сегодня он подписал с екатеринбургским клубом контракт сроком на 2,5 года.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе клуба, Димитров будет выступать за наш клуб под 17-м номером. В 2005 году Николай подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Левски» (София). Примечательным эпизодом карьеры молодого игрока за болгарский клуб стал момент в матче против «Родопы», где Николай забил два мяча в ворота соперника в течение двух минут.

Димитров дважды становился чемпионом Болгарии (в 2006 г. и 2007 г.) в составе «Левски», а также обладателем кубка Болгарии в 2007 году. Тогда же состоялся его дебют в матчах Лиги Чемпионов. В самом престижном турнире полузащитник получил 100 минут игрового времени.

С 2010 по 2015 годы карьера Николая Димитрова продолжилась в Турции. Он успел поиграть за футбольные клубы «Касымпаша», «Самсунспор», «Болуспор» и «Манисаспор». А в сентябре нынешнего года Димитров стал футболистом софийской «Славии», куда перешел из греческого «Ксанти». За свою профессиональную карьеру Николай провел 241 матч, забив при этом 52 мяча.

В болгарском клубе, главным тренером которого в то время являлся нынешний наставник «Урала» Александр Тарханов, Николай не провел официальных игр, но запомнился своему наставнику, после чего и был приглашен в екатеринбургскую команду.

«Он считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева и справа и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет стандарты. Мобильный игрок. Помимо атакующих действий, Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном», – прокомментировал Александр Тарханов.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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