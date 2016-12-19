Екатеринбург пробковый – в самом расцвете сил (ФОТО, СКРИНЫ) / Почему в столице Урала никогда не решат транспортные проблемы

Публикации за 19.12.16

В Екатеринбурге практически каждую неделю обновляются рекорды по заторам. Рост числа автомобилей, неприспособленность улиц к громадной массе транспорта, отсутствие доступных парковок, несвоевременная уборка снега и, конечно, предпраздничная суета – с таким транспортным негативом Екатеринбург встречает следующий год. Общественники отмечают, есть варианты решения проблем даже в условиях безденежья, если грамотно регулировать движение.

Власти тоже надеются избавить город от пробок – но совсем другим путем, лишив горожан личного транспорта. NDNews.ru обобщил всё, что мешает свободному движению в городе, проанализировав, как можно решить проблемы.

Транспортные заторы

Как передает корреспондент NDNews.ru, если раньше пробки ассоциировались по большей части с вечерними и утренниками часами пик, как следствие осадков и ДТП, то сегодня сходу сложно найти им объяснение. Локальные коллапсы в дорожном движении, кажется, возникают на пустом месте, и главное – в непривычное время. Это уже не только периоды с 8 до 10 утра и с 17 до 20, а, например, 23:00 или 14:30. Сервис «Яндекс.Пробки», начиная с ноября, фиксирует заторы в Екатеринбурге на три и выше балла выше нормы. Их длина минимум в 2 раза больше обычных. «Неожиданно плотное движение на улице Репина. Загруженность магистрали из центра – 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного»; «Загруженность автодорог Екатеринбурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, на 4 балла выше обычного», – уже привычные для автомобилистов сообщения от специалистов сервиса, сопровождающиеся картой города, окрашенной в красные и бордовые цвета.

Перечислять улицы, наиболее подверженные автомобильным заторам, нет смысла – город пронизан ими насквозь. Транспортный ад можно наблюдать на протяжении всего центра и даже на въездных и выездных магистралях и их периферии, где скорость движения на загруженных участках не превышает 3-5 км/ч. Каждая неделя приносит новые рекорды – так, недавно улица Малышева встала в 4-километровую пробку. Затор тянулся от Мира до Московской. Еще больше сожалеть приходиться о людях, добирающихся в Екатеринбург утром по Тюменском тракту – на подъезде к ЖБИ пробка может растянуться более чем на 10 километров. Вместо получаса до работы им приходится ехать минимум 1,5 часа. Оба примера показательны и повторяются изо дня в день. Страшно представить, что будет перед самым Новым годом, когда в Екатеринбург потянутся за покупками жители области…

Рост числа автомобилей

Одной из наиболее явных причин сложной дорожной обстановки называют рост числа машин, и это действительно так. В начале «нулевых» количество легковых автомобилей в Екатеринбурге составляло около 173 тысяч единиц. На сегодняшний день этот показатель достигает почти 620 тысяч единиц, а уровень автомобилизации превысил 410 единиц транспорта на 1000 жителей. Его темпы серьезно превышают темпы развития и пропускные возможности улично-дорожной инфраструктуры.

В то же время пассажиропоток общественного транспорта в городе за последние 20 лет сократился более чем в три раза – с 388 млн человек до 122 млн человек в год. В 2000 году доля трудовых поездок на личном транспорте составляла 15%, в 2007-м – 33%, а в 2016 году – свыше 50%. Таким образом, сообщили NDNews.ru в ЕМУП ЕТТУ, улично-дорожная сеть, являющаяся частью городского пространства, почти полностью занята личным транспортом и, по мнению чиновников, используется нерационально.

Организация улично-дорожной сети и неубранный снег

Устаревшая система дорожной сети – вытекающая из огромного числа машин транспортная проблема. Даже центральные улицы не всегда представляют собой свободные трехполосные дороги, и что еще хуже – на своем протяжении дорога может из трехполосной перейти в двухполосную. В этом «бутылочном горлышке» сложно не создаться пробке.

Зимой проблема лишь усугубляется – из-за плохо очищенных дорог «срезается» правая полоса. В качестве примера – коммунальщики «почистили» улицу Сыромолотова, из двух полос осталась одна, к тому же, затруднен выезд из дворов.

Часть проблем не решается из-за отсутствия денег. Так, улица Челюскинцев в часы пик намертво встает в пробку у многострадального Макаровского моста. Денег на его реконструкцию нет, двухполосный транспортный поток мост может не выдержать, дорогу искусственно заузили до одной полосы.

Человеческий фактор: отказ от европротокола и «водятлы»

Для улучшения ситуаций на дорогах ввели европротокол: сейчас в аварии между двумя ТС, когда пострадало только «железо», сумма ущерба меньше 50 тысяч и виновник известен, водители могут сами зафиксировать ДТП и убрать машины с дороги. Ожидать гаишников, мешая другим участникам дорожного движения, нет смысла. Но не все мелкие аварии подобным образом оформляются. Даже в очевидной ситуации некоторые водители не способны признать вину. Нередки случаи, когда крайне сложно на глаз определить объем ущерба. Помимо этого, гололед провоцирует «паровозики», когда в ДТП попадают несколько машин. На эту ситуацию европротокол не распространяется. В итоге участники аварий стоят, создавая пробки.

Еще одна причина заторов – водители, так и не перестроившиеся с летнего стиля езды. Автоэксперты указывают: сколь бы хорошо ни была почищена дорога, и какие бы шины ни стояли на авто, тормозной путь на зимней дороге всегда больше. Кроме того, накануне новогодних праздников Екатеринбург становится «меккой» для жителей области, которые приезжают покупать подарки: автомобилисты из небольших городов не привыкли к трафику мегаполиса и часто либо сами провоцируют аварии, либо становятся участниками ДТП, не успев среагировать на маневры лихачей.

Решение всех проблем

Многие упомянутые транспортные вопросы могут быть сняты, считает вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович, если всех горожан пересадить на общественный транспорт. Это бзик-идея чиновника, который открыто противостоит автомобилистам, о чем в очередной раз заявил на недавнем форуме «Города России 2030», выступив с программной речью о борьбе с пробками.

Липович сообщил, что ситуация Екатеринбурга во многом схожа с историей городов США и Европы 60-70-х гг. и надо сделать «прыжок через голову существующей действительности, а не продолжать курс на строительство все новых и новых эстакад». В связи с этим городские власти стали смещать вектор своей работы в сторону пешеходов. В своем стратегическом плане они указывают на важность повышения привлекательности общественного транспорта «путем проведения антистимулирующих мероприятий по использованию населением личного автотранспорта». Для этого планируется оптимизация городской сети общественного транспорта, обособления полос движения для него и предоставление преимущества в движении». Среди других целей: замена старого подвижного состава на современный, удобство оплаты услуг общественного транспорта и улучшение условий и безопасности его ожидания.

Сейчас, со слов Липовича, уже создается новая маршрутная сеть – к этой работе был привлечен известный американский специалист Джаретт Уокер. «Основная идея заключается в отказе от большого количества прямых маршрутов и преобразовании сложной системы в простую, с созданием точек пересадки. Снижается протяженность маршрутов, что при том же количестве подвижного состава приводит к снижению интервалов в движении. Новая сеть будет состоять из маршрутов, на которых будет использоваться подвижной состав большой вместимости (трамваи, троллейбусы и автобусы), а также маршрутов с автобусами средней вместимости», – отметил Липович.

Внедрение новой маршрутной сети администрация Екатеринбурга планирует с 1 июля 2017 года.

Одновременно будут создаваться помехи автомобилистам: власти продолжат увеличивать платное парковочное пространство, вводить запрещающие знаки. К сожалению, об улучшении работы по уборке снежных завалов, очистке дорог от гололеда ничего не говорится. Нет серьезных планов и по расширению крытых или подземных парковок. Впрочем, хорошо еще, что отказались от бредовой идеи о выборочном допуске транспорта в центр города по четным и нечетным номерам (и подобным вариантам, звучавшим не единожды).

Впрочем, в Екатеринбурге готовы предложить и другие варианты решения проблем с транспортным коллапсом, помимо отказа от личного транспорта. Как отметил участник транспортных советов Андрей Старцев, один из ключевых моментов при проектировании дорог – организовывать движение на перекрестках так, чтобы за перекресток проезжало столько же полос, сколько выезжает. Новые перекрестки, по его словам, уже стараются проектировать по этому принципу. Более того, иногда при нанесении разметки организовываются «незаконные» перекрестки, когда на более узкий участок наносится разметка не по ГОСТам, а более зауженная, чтобы хотя бы в летнее время сохранить пропорции полос до/после перекрестка.

Еще один вариант разгрузить перекресток – организовать (при необходимости) правоповоротные полосы. В этом году их организовали на перекрестках Краснолесья – улица Амундсена, улица Посадская – улица Гурзуфская, улица Первомайская – улица Восточная. Единственная в городе левоповоротная – на Токарей-Крауля. «Не помешало бы такую же на Щорса-Машинную», – считает эксперт.

Однако же часть проблем можно решить без крупных финансовых вложений, просто перенастроив циклы светофоров с учетом приоритетного движения. Для примера: перекресток Радищева – 8 Марта, осложненный движением трамваев. Очень долго транспортники думали, как настроить движение пешеходов, в итоге остановились на варианте, когда сигналы для пешеходов «останавливают» весь транспорт, зеленый горит только им. Осталась другая проблема: по Радищева от полпредства приоритетный поток – налево, автомобилисты, естественно, пропускают встречный поток. Выезд (налево, направо, прямо) – только с одной полосы, на которой растет затор. «Можно включать светофор чуть раньше, давая потоку проехать до начала встречного движения», – привел пример Старцев. Таких перекрестков, где не учитывается приоритетное движение, в городе, на его взгляд, довольно много. Хотя решение этой проблемы не требует колоссальных затрат.

NDNews благодарит БЦ «Высоцкий» за помощь в съемках города.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

«Мы в МЧС звонили – нам предложили вывезти всех автобусами», – жители поселка в Чкаловском районе едва не замерзли за ночь после отключения электричества (ФОТО, ВИДЕО). / Тарханов взял первого новичка в ФК «Урал». / Пожар в старейшей школе Екатеринбурга локализован. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»