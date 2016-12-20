Бывшему замминистра Шилиманову избирают меру пресечения в Верх-Исетском суде

Публикации за 20.12.16

Сегодня утром в Верх-Исетском суде началось заседание по избранию меры пресечения бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, которого считают причастным к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал накануне NDNews.ru, Шилиманов был задержан вчера сотрудниками полиции в связи с уголовным делом об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был быть построен на берегу Шарташа. Работы на участке начались еще в 2008 году, однако остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Строительством занималась группа компаний «Домбери», директором которой на тот момент был бард Александр Новиков, а его партнером Михаил Шилиманов. Застройщиком объекта сначала было ООО «Элит-Строй», а затем – ООО «Дигитал-Ай». Финансирование шло из средств созданного ООО «Группа Компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами ПЖСК стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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