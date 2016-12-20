Вести ли ребенка в школу в -33: «не надо мучить детей» против «нечего шалаберничать» (СКРИН)

Публикации за 20.12.16

Сегодняшний день в Свердловской области стал самым холодным в 2016 году. В областном центре температура воздуха сейчас около -33…-34, в городах области она доходит до -41.

В связи с этим в родительских сообществах еще со вчерашнего дня обсуждают, стоит ли вести ребенка в школу в мороз. Мнения разделились. Некоторые считают, что «не надо мучить детей», тем более что «полноценных уроков все равно не будет»: как пишут родители, в школы в мороз приходят единицы. «Все контрольные написаны уже, школы украшены к Новому году, настроение уже витает соответствующее. От того, что один день дома посидите, ничего не потеряете. А учителя вам спасибо скажут – у них сейчас круговерть с отчётами и выставлением оценок за четверть, хоть поработают с бумажками на работе, а не дома ночью», – рассуждают пользователи портала Umama. «Своих дома оставила. Школьник (7-й класс) будет сидеть с дошкольником. В садик вести тоже страшно», – делятся родители на форуме. «Так же большинство решило, что не идём) И учительница очч просила. Так что спим», – пишут форумчане.

Но есть и те, кто в школу отправил даже маленьких детей. Особенно это касается тех, кто живет рядом со школой. «Мой ушёл в школу, до школы 3-4 мин идти. Днём ещё на английский пойдёт. 5 класс. На Урале живём, -30 это не такие уж страшные морозы», – рассуждает одна из мам. «Пойдет при любой погоде, школа в соседнем дворе. Нечего шалаберничать дома», – пишут еще одна горожанка.

В гимназии № 2 корреспонденту NDNews.ru сообщили, что многие дети действительно остались дома, но для всех пришедших уроки проводятся по расписанию. В гимназии № 104 по телефону давать подробную информацию в отсутствие директора отказались. На сайте школы № 10 для учеников начальных классов вывесили задание для домашней работы.

Напомним, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора родители могут принять решение не приводить своего ребенка в школу в холода при следующих погодных условиях:

1-4 классы: -27°С без ветра, -26°С с ветром до 5м/с, -25°С с ветром более 5 м/с

1-7 классы: -28°С без ветра, -27°С с ветром до 5м/с, -26°С с ветром более 5 м/с

1-9 классы: -30°С без ветра, -29°С с ветром до 5м/с, -27°С с ветром более 5 м/с

1-11 классы: -32°С без ветра, -30°С с ветром до 5м/с, -28°С с ветром более 5 м/с

Для детей, которые пришли в школу, проводятся все уроки в соответствии с расписанием. Для детей, оставшихся дома, образовательный процесс организуется в дистанционном режиме с использованием электронного дневника.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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