В Екатеринбурге задержан очередной пироман: поджигал светильники в подъездах (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

В Екатеринбурге задержан очередной вандал-поджигатель. В сети правоохранителей угодил мужчина, который с помощью зажигалки повреждал светильники в подъездах.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, в дежурную часть отдела полиции № 10 от представителя управляющей компании поступило заявление о том, что неизвестный мужчина в подъезде дома на улице Ангарской поджег светильники общего пользования на четырех этажах – 6, 8, 10, 11. Кроме того, была представлена съемка с камеры видеонаблюдения, где отчетливо было видно лицо предполагаемого подозреваемого. Полиция изучила видеозапись и материалы по аналогичным фактам. «В результате после тщательной работы по изучению жилого сектора участковый установил личность и место жительство злоумышленника и задержал его. Во время допроса пироман, 1986 года рождения, неработающий, ранее не судимый сознался в содеянном. В ходе дознания установлено, что мужчина умышленно поджигал светильники зажигалкой, но объяснить причину своего поступка так и не смог, с его слов, в момент совершения поджогов он находился в состоянии алкогольного опьянения», – уточняют в ведомстве.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев. Мера пресечения – подписка о невыезде. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан серийный поджигатель веранд детских садов, на счету которого – несколько десяткой преступлений.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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