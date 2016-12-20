Свердловская область получит полмиллиарда из госказны на «сбалансированность бюджета»

Публикации за 20.12.16

Правительство России распределило 33,56 млрд рублей регионам на сбалансированность бюджета. Свердловская область получит более полумиллиада, при этом субъекта УрФО обделили.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении дотаций субъектам Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов». Согласно пояснительной записке, регионам раздадут в общей сумме 33,56 млрд рублей. Из которых 20 млрд – это частичная компенсация дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам, 3,72 млрд – компенсации расходов на увеличение МРОТ с 1 июля 2016 года. Еще 8,09 млрд рублей выделяется «на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году». Отдельной строкой указано выделение 1,75 млрд рублей бюджету Краснодарского края.

Что касается Свердловской области, правительство направит 556,778 млн рублей. Для сравнения – ХМАО получит 278,5 млн рублей, Челябинская область – 686,5 млн рублей, Курганская – 221,8 млн рублей. Тюменскую область и ЯНАО правительство РФ оставило без дотаций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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