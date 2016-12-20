1500 звонков за час вместо 250: в Екатеринбурге больные ОРВИ оборвали телефоны «03» / Врачи советуют не паниковать и вызывать скорую только при реальной угрозе жизни

Публикации за 20.12.16

Накануне жители Екатеринбурга более часа не могли дозвониться до скорой помощи. Те, кому удалось связаться с диспетчером, еще час-два ждали врачей. Главврач Станции скорой помощи сообщил, что вчера действительно был шквал звонков: за час АТС обработала более 1500 звонков вместо обычных 210-250. Звонили в основном больные ОРВИ и гриппом, жизни которых ничего не угрожало. «Мы просим горожан не паниковать при малейшей температуре и не вызывать скорую без реальной угрозы жизни, поскольку это отвлекает бригады от действительно опасных вызовов. Если у вас обычная ОРВИ – вызывайте неотложку из поликлиники или участкового врача», – посоветовали на станции скорой помощи.

«Жене стало плохо, в итоге мы больше часа ждали ответа диспетчера, который принял вызов. Потом еще более двух часов ждали, когда приедет бригада врачей. В итоге прошло больше трех часов с момента, когда начали дозваниваться до момента, когда пришли врачи. Надо отдать им должное, они звонили и спрашивали о состоянии, давали советы, предупреждали, что еще едут», – рассказал NDNews.ru житель Екатеринбурга Максим.

По словам Максима, приехавшие медики рассказали, что вчера весь день был шквал вызовов, поэтому диспетчеры и бригады еле справлялись.

«Нам врачи сказали, что много вызовов от больных гриппом, еще многие боятся кори и звонят при первых подозрениях. Также вчера было плохо многим, у кого проблемы с сосудами или сердцем. Врачи говорят, что из-за резких перепадов температуры и похолодания у больных скакало давление, но почти никого не госпитализировали – в больницах и так нет мест», – рассказал Максим.

Главный врач Станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев подтвердил NDNews.ru, что вчера вечером АТС скорой приняла рекордное количество звонков от горожан: за час АТС обработала 1500 входящих – вместо обычных 210-250.

«Вчера после 20-21 часа действительно было очень много звонков. В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом мы увеличиваем количество диспетчеров с 6 до 10 человек. Но и они не справлялись, поскольку звонивших было очень много, – прокомментировал Игорь Пушкарев. – В основном это были люди с ОРВИ и гриппом, которые пришли после работы домой, почувствовали себя плохо и решили вызвать скорую. Но я хочу еще раз обратиться к екатеринбуржцам с просьбой не перегружать скорую обращениями в случае обычной ОРВИ – вы отвлекаете бригады врачей от реально опасных вызовов. Вчера, например, из ГИБДД звонили диспетчерам скорой на сотовые телефоны (у инспекторов есть телефоны дежурных), поскольку при аварии не могли вызвать машину скорой помощи по обычному телефону «03».

По словам главврача скорой помощи, если у вас ОРВИ, лучше вызвать неотложку из поликлиники, которая работает до 20:00, либо участкового врача. Это касается и тех случаев, когда у взрослых при ОРВИ температура поднимается до 40 градусов.

«Это реакция организма на острую вирусную инфекцию, это нормально. Скорая обязана ехать на такие вызовы, только если болеет ребенок, либо если есть осложнения в виде одышки, нарушения сознания и так далее. В остальных случаях диспетчер скорой помощи все равно перенаправит вызов в неотложку при поликлинике. А даже если скорая приедет, никаких новых рекомендаций – кроме как сбивать температуру и обратиться к участковому врачу – вы не услышите, поскольку врачи скорой помощи не имеют права назначать лечение. При этом вы отвлечете бригаду, которая в это время могла бы поехать к человеку, жизнь которого находится в опасности», – пояснил Игорь Пушкарев.

По прогнозам врачей скорой помощи, в ближайшие несколько дней из-за сильных морозов также возможны проблемы при дозвоне по телефону «03». К больным ОРВИ и гриппом добавятся пострадавшие от холода.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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