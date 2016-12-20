На дороге в Аять нашли картельный сговор

Публикации за 20.12.16

Дорога в поселок Аять на Среднем Урале может прославиться на всю Россию. Свердловские чекисты не исключают, что контракт на ее строительство был получен частной компанией в результате картельного сговора со своими партнерами по бизнесу.

Аять давно заприметили екатеринбургские садоводы и любители природы – она расположена от города в 40 километрах, но добраться до поселка можно лишь на электричке. Между поселком Таватуй и Аятью 14 километров грунтовки по старой лесовозной дороге. Даже на внедорожнике ее преодолеешь с трудом.

Проблема сдвинулась с мертвой точки лишь после событий в расположенном по соседству поселке Сагра в 2011 году. Эхо Сагры добавило «энтузиазма» областным властям, которые за последние годы неоднократно ездили оценить бездорожье. В результате дорогу запроектировали, а в бюджете Свердловской области нашли почти 200 миллионов на ее строительство с осени 2016 по осень 2017 года.

На 19 сентября нынешнего года был назначен аукцион, организатором которого выступал Департамент государственных закупок Свердловской области, а заказчиком строительства – областное Управление автомобильных дорог. В его преддверии дорожные строители потирали руки – выгодные контракты с гарантированным бюджетным финансированием сегодня на дороге не валяются. Конкуренция вынуждает подрядчиков порой работать «в ноль», чтобы сохранить кадровый потенциал и загрузить свою технику. Даже такой монстр, как «Свердловскавтодор», недавно перешедщий под контроль «медного короля» Андрея Козицына, в такой толкотне не в силах гарантировать победу.

Организаторам торгов поступило 10 заявок, но конкурсная комиссия отклонила 7 из них из-за несоответствия. Возглавляла комиссию из трех человек заместитель директора департамента госзакупок Свердловской области Наталия Халуева.

19 сентября три компании вышли биться за многомиллионный контракт, но вся борьба закончилась за 35 секунд! Строительная компания «Вектор» не сделала ни шагу, ООО «СУ5групп» понизило цену на 1 миллион рублей, а АО «Мелиострой» еще на 1 миллион и аукцион на этом завершился. Бюджетная экономия составила всего 1%, хотя при здоровой конкуренции на торгах обычно достигает 10-15%.

Изучив документы претендентов, комиссия выяснила, что «СУ5групп» и СК «Вектор» не предоставили необходимый комплект документов, словно и не собирались всерьез участвовать в аукционе. Так АО «Мелиострой» из Байкаловского района уложило на лопатки всех соперников и без особых хлопот получило «жирный» госконтракт.

В тот период свердловское Управление ФСБ «разрабатывало» регионального министра транспорта Александра Сидоренко и пристально наблюдало за дорожными конкурсами, финансируемыми из бюджета Свердловской области. Чекистов заинтересовал аятский аукцион.

Они обратили внимание на то, что до его начала ряд участников на сайте госзакупок высказывали претензии к «головоломным» требованиям заказчика. В итоге они их так и не смогли преодолеть, а «Мелиострой», «СУ5групп» и СК «Вектор» легко с ними справились, при этом присланные ими документы были подготовлены, словно под копирку.

По подозрению дорожников в картельном сговоре свою проверку с подачи чекистов начало Управление ФАС РФ по Свердловской области. Анализ закупочных процедур 2016 года выявил немало подозрительных пересечений трех вышеупомянутых компаний. Может быть это просто совпадение, что СК «Вектор» идет бок о бок с «СУ5групп»?

Но, например, 19 января 2016 года прошло несколько аукционов на разметку дорог общего пользования. Организатор и заказчик все те же – Департамент госзакупок Свердловской области и региональное Управление автомобильных дорог. В аукционе со стартовой ценой в 58,7 миллиона рублей победило АО «Мелиострой» (58,1 миллиона), а ставшее вторым ООО «СУ5групп» (58,4 миллиона) не предоставило необходимую для участия информацию. При этом в другом аукционе на 76,8 миллиона рублей с документами у победителя ООО «СУ5 групп» (76,1 миллион) все было в порядке, также как и у занявшего второе место АО «Мелиострой» (76,4 миллиона рублей).

В мае текущего года проходил аукцион на ремонт семикилометрового участка дороги Камышлов – Тавда со стартовой ценой в 185,9 миллиона рублей. Участвовавший в нем «Свердловскавтодор» остановился на отметке в 174,7 миллиона. А тройка призеров в итоге выглядела так: «СУ5групп» – 155,2 миллиона рублей, АО «Мелиострой» – 162,9 миллиона, ООО «Жасмин» – 164 миллиона. И опять же документы «СУ5групп» не соответствовали требованиям, а победителем признали байкаловский «Мелиострой».

Следует отметить, что подозрительные аукционы проходили в бытность заместителем начальника ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Николая Хамицевича. По мнению экспертов, он был креатурой председателя областного правительства Дениса Паслера, также как и министр Александр Сидоренко. Косвенно это подтверждается после отставки премьера – сначала потерял свой портфель министр, к которому с обыском наведалось ФСБ, а не так давно должности лишился и Хамицевич. И, как утверждают источники, далеко от дорожной отрасли не ушел – просто теперь действует исключительно в частных интересах.

Мы продолжим следить за совместными действиями чекистов и антимонопольщиков на дорогах Свердловской области.

Аять, Служба информации

Аять. Другие новости 20.12.16

В Свердловской области из-за гриппа частично закрыто 44 школы и 86 садиков. / Срочно! Барда Новикова вызывают в ГСУ, чтобы предъявить ему обвинение. / Источник: Шептий останется главой свердловских единороссов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»