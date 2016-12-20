Волшебный полтишок / Или повесть о загадочной любви ФСБ к круглым суммам

Публикации за 20.12.16

Сегодня, 20 декабря, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов государственной безопасности России. Деятельность ФСБ априори не выставляется напоказ, тем не менее, иногда в делах чекистов прослеживаются некие закономерности. Например, нередко фигурирует цифра 50 – это может быть объем меченых купюр, бюджет государственного переворота или число изъятой контрафактной продукции. О том, где встречался «волшебный полтишок» в расследованиях ФСБ – в иронично-вопросительном материале NDNews.ru.

Госпереворот за 50 тысяч

Навскидку, в недавнем прошлом полтинник упоминался в громком деле «уральских мятежников», которых чекисты обвинили в организации вооруженного госпереворота. По версии следствия, полковник – «афганец» Леонид Хабаров, доктор наук, пенсионер – казак, отставной милиционер и коммерсант под предводительством шизофреника Александра Ермакова планировали захват власти. Первым шагом акции должна была стать ликвидация на Урале лидеров еврейской, армянской, чеченской, дагестанской диаспор, а за компанию – глав региональных МВД, ФСБ и МЧС. После этого диверсанты должны были уничтожить ряд линий электропередачи. Следующим этапом операции должна была стать мобилизация части мужского населения, которую патриоты хотели бросить на Москву. Свергнуть конституционный строй РФ «ополченцы» собирались, как указывало следствие, всего за 50 тысяч рублей. А вооружиться «революционеры» планировали старым оружием со складов, а также учебным и сувенирным – привезенным из «горячих точек». Все обвиняемые получили условные и реальные сроки, и в сухом остатке процесс ожидаемо вызвал много вопросов – нашлось немало людей, посчитавших дело политическим и сфабрикованным. Главный вопрос наблюдателей о том, как можно всего за 50 тысяч организовать госпереворот, остался без ответа. «Но ФСБ, видимо, виднее», – иронизировали участники завершенного судебного процесса.

Меченный «полтишок»

Совсем свежий пример склонности чекистов к круглым суммам в ноябре этого года пришел из Асбеста, где по подозрению в получении взятки за оправдательный приговор был задержан судья Максим Виноградов. Сейчас служитель Фемиды находится в бегах (по некоторым данным, живет в США – прим. ред). Между тем, ему вменяют незаконное получение от подсудимых через посредников 6 млн. рублей, найденных в его машине Audi A6. Правда, основная часть денег была муляжом. «Внутри изъятого пакета, обнаруженного в автомобиле, было 12 пачек 5-тысячных купюр в банковской упаковке. В каждой пачке настоящей была только одна купюра. Не фальшивыми были 50 тысяч рублей, остальное – муляж», – сообщал ранее NDNews.ru сам судья. Это же подтверждают материалы уголовного дела, в них говорится: «Обнаружены 10 купюр номиналом 5 тысяч рублей и муляжи купюр номиналом 5000 рублей на сумму 5 950 000 рублей. Номера купюр подлинных денег и муляжей соответствуют акту осмотра в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», – пишут чекисты, затеявшие дело.

Опрошенные нашим агентством адвокаты и бывшие силовики отметили, что нередко сыщики имеют в распоряжении ограниченный объем средств, применяемый в оперативно-розыскных мероприятиях. «50 тысяч рублей в регионах – это как раз «потолок». Собственно, купюры с метками кочуют из дела в дело. Ничего в этом странного нет», – отметил один из собеседников.

Полтинник – и тут, и там

За примерами далеко ходить не стоит – их полно в интернете. Так, в декабре этого года ФСБ задержала в Волховском районе Ленобласти полицейского за взятку в 50 тысяч рублей, которую он получил за обещание уменьшить размер наказания по уголовному делу. Деньги ему передали на территории города Новая Ладога, после чего он был схвачен. В Амурской области, между тем, вынесли приговор жителю Шимановска за покушение на мошенничество в крупном размере. Амурчанин пообещал абитуриенту помочь поступить в Хабаровский пограничный институт ФСБ России за вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. «Но преступный умысел не был доведен до конца благодаря. Мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при попытке получить часть запрашиваемой суммы в размере 50 000 рублей», – сообщала ранее амурская прокуратура.

Еще полтинник фигурировал в деле помощника руководителя Федерального Агентства по Рыболовству Игоря Бакулина, осужденного по обвинению в крупном мошенничестве, связанном с аукционом по вылову лосося. По сети, например, гуляет запись разговора брата Бакулина с сотрудником управления «Т» ФСБ России Артемом Мартыненко. Беседа идет на тему фокуса в оперативно-розыскных мероприятиях, в частности о том, как десяток запротоколированных купюр из пачки в ходе мероприятий исчезли так же незаметно, как и появились в столе у чиновника без его отпечатков.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JEDWKYB-4SU&rel=0">Video</a> Запись разговора

Цифра 50 значится также в деле главы Керчи Сергея Писарева, которого сотрудники ФСБ задержали за получение взятки от предпринимателя. Правда, в данном случае речь идет о 50 тысячах долларах, а не рублей.

Награды, хакеры, смартфоны

Встретить полтинники в делах ФСБ можно не только в свете полученных взяток и меченых купюр. Совпадение или нет, но «50» вообще используется чекистами в самых разных областях своей деятельности. Вот, в ноябре в Пулково ФСБ задержала 50 тысяч китайских смартфонов, прибывших из Пекина. В двух таможенных декларациях были заявлены дешевые фоторамки и пластиковые статуэтки. Однако при вскрытии груза на складе временного хранения Пулково силовики обнаружили 15 тысяч мобильных телефонов Lenovo А560 и 35 тысяч iPhone и iPad.

Громкое дело о хакерах, похитивших у банков 1,7 млрлд. рублей, тоже не обошлось без «50». Именно пятьдесят членов хакерской группы были задержаны чекистами в 15 регионах России.

Столько же – 50 человек, по информации пресс-службы ФСБ от июля этого года, были задержаны на административной границе с Крымом. Данные граждане, уточняли в ведомстве, находились в международном, федеральном или межгосударственном розыске.

Опять же, сотрудники ФСБ провели обыски по 50 московским адресам в рамках уголовного дела о крупных хищениях в российском министерстве культуры государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря и Изборской крепости.

Нельзя не вспомнить, что ровно в $50 млн ФСБ объявляло нагруду за информацию о террористах, причастных к подрыву самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» в Египте.

И, наконец, по иронии судьбы, именно 50 выпускников Академии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ проехались 21 июня на десятках дорогих автомобилей Mercedes-Benz Gelandewagen в колонне по центру Москве. 1 июля очевидцы выложили в сеть кадры произошедшего, а днем позже в интернете появился профессионально смонтированный клип. Ожидаемо, что такое поведение будущих чекистов вызвало шквал критики.

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