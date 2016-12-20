Высокинский, Тушин, Шептий и Рапопорт объединятся в одну команду

Публикации за 20.12.16

В Свердловской области в одну команду объединятся сразу несколько чиновников и политиков – в их числе вице-губернатор Александр Высокинский, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, выход команды состоится в четверг, 22 декабря. В этот день будут праздновать 70-летие свердловского хоккея, в честь чего в КРК «Уралец» пройдет показательный матч ветеранов «Автомобилиста» против сборной команды правительства Свердловской области. За последнюю, помимо перечисленных выше чиновников и политиков, войдут пятеро действующих хоккеистов «Автомобилиста» – Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Артем Гареев, Дмитрий Мегалинский и Егор Журавлев.

В команде ветеранов сыграют участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призер чемпионата СССР Виктор Кутергин, обладатель Кубка мира среди ветеранов, победитель и призер Чемпионата России, победитель Евролиги Дмитрий Попов, обладатель Кубка мира среди ветеранов Игорь Лукиянов, а также Олег Симаков, Леонид Баулов и Алексей Волков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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