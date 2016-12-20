NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

Высокинский, Тушин, Шептий и Рапопорт объединятся в одну команду

Высокинский, Тушин, Шептий и Рапопорт объединятся в одну команду

В Свердловской области в одну команду объединятся сразу несколько чиновников и политиков – в их числе вице-губернатор Александр Высокинский, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, выход команды состоится в четверг, 22 декабря. В этот день будут праздновать 70-летие свердловского хоккея, в честь чего в КРК «Уралец» пройдет показательный матч ветеранов «Автомобилиста» против сборной команды правительства Свердловской области. За последнюю, помимо перечисленных выше чиновников и политиков, войдут пятеро действующих хоккеистов «Автомобилиста» – Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Артем Гареев, Дмитрий Мегалинский и Егор Журавлев.

В команде ветеранов сыграют участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призер чемпионата СССР Виктор Кутергин, обладатель Кубка мира среди ветеранов, победитель и призер Чемпионата России, победитель Евролиги Дмитрий Попов, обладатель Кубка мира среди ветеранов Игорь Лукиянов, а также Олег Симаков, Леонид Баулов и Алексей Волков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

Дело главы Среднеуральска Тарасова о земельных махинациях ушло в суд. / Жительница Кировграда, убившая мужа из-за ревности и чуть не взорвавшая дом, получила 8,5 лет «строгача». / Волшебный полтишок. Или повесть о загадочной любви ФСБ к круглым суммам.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter