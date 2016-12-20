В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали станцию метро

Публикации за 20.12.16

В Екатеринбурге вынужденно закрыли станцию метро «Проспект Космонавтов» из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел сегодня днем. В городскую полицию поступило сообщение от дежурного наряда, который патрулировал территорию метрополитена, об обнаруженной бесхозной сумке. На место вызвали саперов, всех пассажиров и персонал станции – около 100 человек, экстренно вывели на поверхность. Силовики создали зону безопасности. Движение поездов временно остановили.

К счастью, тревога оказалась ложной. Специалисты предприятия «Уралвымпел» никаких криминальных или взрывоопасных вещей не обнаружили. По информации УМВД РФ по Екатеринбургу, в сумке обнаружились рабочие инструменты. Ее забывчивого хозяина сейчас опрашивают в полиции. Станция метро возобновила работу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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