За сутки в Екатеринбурге с обморожениями госпитализировано 5 человек

Публикации за 20.12.16

За последние сутки в Екатеринбурге с обморожениями госпитализировано 5 человек: двое пострадали серьезно, еще трое получили легкие травмы. Сколько людей обратились в травматологические пункты – пока не известно.

В Екатеринбурге постепенно увеличивается количество обратившихся к врачам за помощью в связи с обморожениями. Если еще вчера было зафиксировано 4 случая легких обморожений, то за последние сутки 2 человек пострадали серьезно.

«За минувшие сутки в службу скорой помощи Екатеринбурга поступило 5 вызовов от людей, пострадавших от мороза. Два человека пострадали серьезно, еще у троих легкое обморожение. Все они госпитализированы», – уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

В травмпунктах, куда обращаются пострадавшие, способные добраться самостоятельно, количество обратившихся пока не считали. Но обычно люди с обморожениями поступают поздно вечером и ночью.

Добавим, что в службе скорой помощи прогнозируют рост числа обратившихся в ближайшие несколько дней. Еще вчера телефоны скорой «оборвали» больные ОРВИ и гриппом, сейчас к этим больным добавятся пострадавшие от холодов. Хотя врачи советуют обращаться в скорую, только когда жизни человека что-либо угрожает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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