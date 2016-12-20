NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

За сутки в Екатеринбурге с обморожениями госпитализировано 5 человек

За сутки в Екатеринбурге с обморожениями госпитализировано 5 человек

За последние сутки в Екатеринбурге с обморожениями госпитализировано 5 человек: двое пострадали серьезно, еще трое получили легкие травмы. Сколько людей обратились в травматологические пункты – пока не известно.

В Екатеринбурге постепенно увеличивается количество обратившихся к врачам за помощью в связи с обморожениями. Если еще вчера было зафиксировано 4 случая легких обморожений, то за последние сутки 2 человек пострадали серьезно.

«За минувшие сутки в службу скорой помощи Екатеринбурга поступило 5 вызовов от людей, пострадавших от мороза. Два человека пострадали серьезно, еще у троих легкое обморожение. Все они госпитализированы», – уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

В травмпунктах, куда обращаются пострадавшие, способные добраться самостоятельно, количество обратившихся пока не считали. Но обычно люди с обморожениями поступают поздно вечером и ночью.

Добавим, что в службе скорой помощи прогнозируют рост числа обратившихся в ближайшие несколько дней. Еще вчера телефоны скорой «оборвали» больные ОРВИ и гриппом, сейчас к этим больным добавятся пострадавшие от холодов. Хотя врачи советуют обращаться в скорую, только когда жизни человека что-либо угрожает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали станцию метро. / Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО). / «Очень холодно! Греем каждый борт», – в аэропорту Кольцово рассказали как спасают самолеты от замерзания (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter