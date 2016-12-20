Михаил Шилиманов остается в ИВС – суд определит ему меру пресечения в пятницу (ВИДЕО)

Публикации за 20.12.16

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Верх-Исетский суд перенес заседание по избранию Михаилу Шилиманову меры пресечения на три дня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующее решение по ходатайству защиты принял судья Виталий Андросов. До этого ходатайство о переносе заседания подала сторона защиты под предлогом того, что Шилиманова задержали накануне вечером и они не успели как следует подготовиться в судебному процессу. Интересно, что ходатайство поддержал и представитель прокуратуры, и пайщики «Бухты Квинс» присутствовавшие на суде в качестве потерпевших. В результате судья признал задержание законным, но ходатайство удовлетворил, перенеся заседание на 12 часов в тот же Верх-Исетский суд.

Напомним, что экс-заместитель министра экономики области был задержан накануне вечером сотрудниками полиции по обвинению в тяжком преступлении, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В ходе заседания общение с задержанным происходило посредством видеосвязи с ИВС УМВД.Г Екатеринбурга, где находится Михаил Шилиманов. Там он и пробудет до тех пор, пока суд не изберет ему меру пресечения. Отметим, что главным аргументом следствия при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу стала возможность Шилиманова покинуть страну – как выяснилось сегодня, кроме российского, обвиняемый имеет гражданство Израиля.

Как писал накануне NDNews.ru, Шилиманов был задержан вчера сотрудниками полиции в связи с уголовным делом об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был быть построен на берегу Шарташа. Работы на участке начались еще в 2008 году, однако остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Строительством занималась группа компаний «Домбери», директором которой на тот момент был бард Александр Новиков, а его партнером Михаил Шилиманов. Застройщиком объекта сначала было ООО «Элит-Строй», а затем – ООО «Дигитал-Ай». Финансирование шло из средств созданного ООО «Группа Компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами ПЖСК стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн рублей. Подробности смотрите на видео – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

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