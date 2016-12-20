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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

На пересечении ЕКАДа и 2-ой Новосибирской начали строить развязку (ПЛАН)

На пересечении ЕКАДа и 2-ой Новосибирской начали строить развязку (ПЛАН)

В Екатеринбурге начали строить развязку на пересечении ЕКАДа и 2-ой Новосибирской. Работы разделены на три этапа, к середине следующего лета дорожники должны закончить первый – протянуть 2,7 км дороги.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, полностью двухуровневая развязка будет готова к 2022 году, из бюджета региона на эти цели будет направлено 1,4 млрд рублей. Строительство разделено на три этапа. С первым должны справиться до июля 2017 года, к этому сроку «Уралтрансспецстрой» отсыплет земляное полотно в объеме около 300 тысяч кубических метров и протянет 2,7 км полотна.

Строительство двух раздельных путепроводов начнется на втором этапе. К концу следующего года должен быть построен путепровод длиной 121,5 метра. Стоимость работ по контракту – 310,9 миллиона рублей.

Наконец, на третьем этапе будут соединены улица 2-ая Новосибирская и новые съезды с транспортной развязки. Эти работы оценили в 913,9 млн рублей. По этому контракту к 2022 году планируется строительство улицы длиной 1,3 километра, и восьми съездов с транспортной развязки общей протяженностью более 3,6 километра.

Новый День: На пересечении ЕКАДа и 2-ой Новосибирской начали строить развязку (ПЛАН)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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