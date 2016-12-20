МЧС ликвидирует уральский «воздушный десант», который спасал туристов с перевала Дятлова

Публикации за 20.12.16

В 2017 году в России произойдет окончательное реформирование структур МЧС. Изменения коснутся как региональных центров ведомства, так и их структурных подразделений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в частности, УРЦ МЧС будет объединен с Сибирским, а Приволжский – с Центральным. По данным нашего агентства, сотрудники региональных центров уже получили уведомления об увольнении. Новое штатное расписание еще не сформировано, ожидается, что это произойдет в первую декаду нового года. В пресс-службе Уральского регионального центра МЧС нашему агентству подтвердили факт самой крупной за последние годы реорганизации ведомства. «Это работа ведется давно и планомерно. Но о том, в каком виде будет существовать реформированный УРЦ, можно будет говорить только в следующем году, когда закончится процесс реформирования», – сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что в рамках реформы региональных главков МЧС, охватывающих сразу несколько регионов, отдельные подразделения лишатся нынешних полномочий. Не исключено, что все вернется к советскому разделению на пожарных и спасателей, причем последних введут в состав Национальной гвардии. К слову, по такой же схеме были ликвидированные окружные полицейские главки.

Между тем, вместе с реформированием региональных центров МЧС, вероятнее всего, прекратят свое существование отряды спасателей – десантников, которые обычно занимаются поисками потерявших туристов в удаленных территориях, эвакуацией получивших травмы людей и тушением природных пожаров. Такой «воздушный десант» до последнего времени действовал, например, на базе УРЦ МЧС России, официальное его название – ФГБУ «Авиационно-спасательный центр». По данным источников нашего агентства из числа сотрудников свердловского управления МЧС, около 150 сотрудников центра уже получили уведомления об увольнении. По неподтвержденной пока информации, уральское структурное подразделение МЧС будет объединено с Красноярским авиационно-спасательным центром МЧС России. В УРЦ МЧС пока эти сведения никак не комментируют.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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