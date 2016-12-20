Ростелеком заплатит 100 тысяч за одну рекламную смс

Публикации за 20.12.16

УФАС по Свердловской области оштрафовал «Ростелеком» за спам. Антимонопольщикам пожаловался абонент компании. Провайдер попытался обжаловать решение, но суды поддержали наказание.

Как сообщили в пресс-службе свердловского антимонопольного органа, житель региона получил смс следующего содержания: «В честь дня компании Ростелеком дарит 100 бонусов всем участникам программы Бонус! Регистрируйтесь в программе и обменивайте бонусы на подарки в Личном кабинете во вкладке Бонусы! Подробнее 88001000800».

Согласие на получение спама абонент не давал. Ведомство вынесло предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и назначило административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Ростелеком с этим не согласился и решил обжаловать. Однако суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении заявленных требований общества отказали и оставили в силе решение Свердловского УФАС России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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