Туристы из России не могут вылететь в Эмираты: мужчинам из-за проверки задерживают визы

Публикации за 20.12.16

Турагенты из разных городов России сообщают о массовой невыдаче виз туристам мужского пола, которые должны были вылететь на отдых в ОАЭ. При этом их жены с детьми документы благополучно получают. Официальной информации от представителей Эмиратов пока нет, но по предварительным данным, документы мужчин проходят дополнительную проверку. Туроператоры просят подавать документы на визы заранее, чтобы не остаться без отдыха.

Единичные сообщения о задержке арабских виз туристам мужского пола появлялись на профессиональных туристических форумах еще на прошлой неделе. Но после выходных стало понятно, что явление носит массовый характер – количество невылетевших на отдых в ОАЭ мужчин в разных городах уже насчитывает десятки. Ситуацию агенты обсуждают в группе ProfiTravel «ВКонтакте».

«Коллеги, хочу поднять тему о выходе эмиратских виз для мужчин. Ситуация приобретает массовый характер, информации крайне мало и огласки тоже особо нет. Наш турист сегодня утром не вылетел в ОАЭ, по причине задержки визы. Сегодня утром при регистрации рейса была информация, что неделю назад по той же причине не вылетело 40! человек, в эти выходные не вылетело около 60 чел из Самары и др.города есть, – пишет в группе агент из города Серпухов Анастасия Пасхальная (орфография и пунктуация сохранена – прим. NDNews.ru). – Официальной информации нет никакой, только слухи ходят «не справляются с потоком», «доп.проверка от террор.угрозы» и др».

В ответ агенты из других городов также сообщают о проблемах с получением документов. Причем везде паспорта с визами задерживают только у мужчин. Женщины с детьми улетают спокойно.

В Екатеринбурге ОАЭ в этом году, по словам экспертов, должны стать одним из самых популярных зимних направлений: количество рейсов из Кольцово в Эмираты в этом году увеличилось на 25%. Но туроператоры сообщают, что пока оформление документов для уральских туристов проходило без сбоев.

«Проблема действительно есть, коллеги из разных городов сообщают о ней. Но из Екатеринбурга, по моей информации, пока все на отдых вылетели, все визы получили. Однако мы изменили срок подачи документов на визы с 3 до 7 дней, чтобы подстраховаться», – рассказал NDNews.ru руководитель оператора Anex Tour в Екатеринбурге Эльбрус Гарибов.

Директор оператора Evroport Ольга Коршун сообщила, что и на прошлой неделе, и в выходные туристы в Екатеринбурге получали свои паспорта с визами в намеченные сроки. Не вылетевших по линии оператора нет, но только благодаря тому, что все документы на визу были поданы сильно заранее.

«Проблема действительно есть и она касается не конкретного оператора, а всей отрасли. Как сообщают наши партнеры, сейчас всех российских мужчин проверяют в ОАЭ. Причины проверки, конечно, не называются. Сроки выдачи виз из-за таких проверок увеличились с обычных двух дней до 10-14 дней. Поэтому возникают проблемы, и по России есть те, кто не получил вовремя документы, – прокомментировала Ольга Коршун. – Нам пока везло, поскольку все туристы, планировавшие отдохнуть в Новый год в Эмиратах, заранее подали заявки. Как будет в дальнейшем – сложно сказать».

В Уральской ассоциации туризма подтвердили, что сейчас действительно напряженная ситуация с выдачами виз именно мужчинам. Но понять, сколько человек может оказаться без отдыха, пока сложно. «По неизвестным нам причинам ОАЭ действительно ужесточили проверку документов для виз, и именно речь идет о мужчинах. И мы не можем повлиять на этот процесс, поскольку визы – это вопросы конкретной страны. Поэтому туристам просто стоит иметь в виду, что такая проблема есть», – отметил исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев.

Добавим, что проблемы с арабскими визами для мужчин возникают не впервые. Зимой 2013 года десятки туристов также не могли вылететь вовремя на отдых, поскольку паспорта с визами мужчинам выдавали позже обозначенного срока. В частности, в феврале и начале марта десятки туристов из России оказались заложниками пограничной зоны. На отдых они вылетели без виз: туроператоры посадили их на рейсы, рассчитывая, что все документы туристы получат по прилету. Однако распространенная практика дала сбой, в результате которого люди больше суток провели в стерильной зоне аэропорта, ожидая разрешения на въезд.

Сегодня в некоторых турфирмах туристам все-таки рекомендуют приобретать страховку от невыезда, чтобы обезопасить себя в случае невыдачи визы в срок. Однако если виза будет выдана туристу, пусть и позже начала тура, это не будет являться страховым случаем и денег за потерянные дни он не вернет. Придется обращаться в суд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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