На уральской трассе в -30 сломался рейсовый автобус с пассажирами (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

На Среднем Урале инспекторам ДПС в очередной раз пришлось спасать людей, оказавшихся в заложниках лютых холодов. На этот раз в беду попал междугородний пассажирский автобус, который сломался на трассе.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД. сегодня днем, на 186 километре автодороги Пермь-Екатеринбург, сломался пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь-Челябинск.

«Остановившийся автобус заметили инспекторы ДПС, которые патрулировали федеральную автодорогу. Узнав о поломке транспортного средства, сотрудники полиции оперативно приняли меры для оказания помощи пассажирам и водителю. Десять пассажиров, которые находились в салоне автобуса, были отправлены на пассажирском автобусе, следовавшим по маршруту Красноуфимск – Екатеринбург. Неисправный автобус сотрудники убрали с проезжей части и помогли водителю устранить поломку», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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