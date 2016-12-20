Коммунальщики залатали теплотрассу на Юго-Западе: тепло уже поступает в жилые дома

Публикации за 20.12.16

Коммунальщики ликвидировали последствия прорыва теплотрассы на улице Амундсена в Екатеринбурге. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, в 17.00 аварийные бригады завершили сварочные работы, после чего началось заполнение системы теплоснабжения. Ориентировочно к 18.00 трубопровод будет полностью заполнен, и тепло появится во всех квартирах.

Напомним, сегодня утром из-за крупной коммунальной аварии на Юго-Западе без тепла остались 18 жилых домов и детский сад №342. На время ремонта теплотрассы отопление домов осуществлялось по затухающей схеме. На месте с утра работали аварийные бригады СТК – всего 17 человек и 5 единиц техники. Рабочие в тридцатиградусный мороз накладывали «заплатки» на не выдержавший резкого перепада температур трубопровод. Рядом дежурили сотрудники оперативной группы МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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