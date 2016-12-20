В общественной палате обсудили новую транспортную схему Екатеринбурга: «этот вопрос не готов к принятию обществом!» / Число маршрутов сократится вдвое, пересадок станет больше (ДОКУМЕНТЫ)

Публикации за 20.12.16

Схема оптимизации маршрутной схемы общественного транспорта Екатеринбурга еще нуждается в дальнейшей доработке и широком общественном обсуждении. Пока общество не готово ее принять. Такие мнения прозвучали сегодня на заседании Общественной палаты города.

Докладчиков было двое. Сначала выступил председатель комитета администрации по транспорту Игорь Федотов, рассказавший о действующей системе. Сейчас в Екатеринбурге 30 трамвайных, 19 троллейбусных, 88 автобусных маршрутов. Общая их протяженность – 4246 км. Достоинство у нее, по словам докладчика, только одно: разветвленность маршрутов позволяет горожанам без пересадок добираться из одной точки города в другую, следовательно, за одну поездку пассажир платит только 26 рублей. На основных магистралях в центре города маршруты дублируются, например, по улице 8 Марта в районе Декабристов ходит 8 трамваев и 20 автобусов, а на остановке «Проспект Ленина» на Карла Либкнехта – 7 автобусов и 8 троллейбусов. При этом по городским маршрутам ходят около 900 автобусов малой и средней вместимости. Существенная их часть принадлежит частным перевозчикам. Зачастую, заявил Федотов, они «толпятся» и подрезают друг друга на остановках в борьбе за пассажиров. Из выступления представителя муниципалитета можно было сделать вывод, что именно маршрутки являются виновниками того, что городские транспортные предприятия терпят убытки.

Представитель общественной организации «Город.PRO» Андрей Толмачев, которому город поручил разработать оптимизированную маршрутную схему, предложил сократить количество подвижного состава на 700 единиц за счет снижения числа малых и средних автобусов. Он также пояснил, что сейчас автобусы малой вместимости курсируют в центре города, дублируя другие маршруты, а автобусы большой вместимости (отметим, именно таких большинство в ЕМУП МОАП), зачастую не наполняются, как и многие трамваи. Помимо сокращения числа маршруток, разработчики нового проекта сети предлагают сократить число самих маршрутов: автобусных – с 88 до 44, трамвайных – с 30 до 12, троллейбусных – с 19 до 10, убрав все дублирующие направления. По подсчетам разработчиков, оптимизированная схема позволит увеличить число единиц транспорта на каждом маршруте за счет сокращения числа самих маршрутов, что сократит время ожидания транспорта, но при этом увеличится потребность в пересадках. Чтобы не ударять по кошельку граждан, администрация планирует разработать новые тарифы на проезд – временные.

Член Общественной палаты Екатерина Петрова поинтересовалась, означает ли это, что с городского рынка общественного транспорта почти полностью исчезнут частные перевозчики со своими «малыми» автобусами. Игорь Федотов ответил уклончиво: что в соответствии с 220-ФЗ договор о пассажирских перевозках город должен заключать только на основании результатов конкурса. «В июне заканчивается срок договоров по всем маршрутам. Будут проводиться конкурсы. Кто победит, тот и будет возить людей», – заявил он. Чиновник также сообщил, что сам ездил по частным перевозчикам и осматривал их парк. В результате осмотра он убедился, что среди перевозчиков есть как те, у кого по одной-две маршрутки, так и те, у кого есть автобусы большой вместимости. Догадку общественницы, что частников из города «выдавят», он не подтвердил, еще раз повторив, что все будет зависеть от результата конкурсов.

Вопрос маршруток был не единственным, который взволновал членов ОП. Были высказаны так же следующие претензии: для пожилых людей очень тяжело ездить с пересадками, особенно с багажом; повременной тариф сыграет злую шутку в условиях перманентных екатеринбургских пробок; вся реформа разрабатывается кулуарно, рядовые граждане практически ничего о ней не знают, а это сразу вызывает негатив. «Этот вопрос не готов к принятию обществом, поэтому мы его не закрываем, а оставляем на контроле», – резюмировал председатель общественной палаты Яков Спектор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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