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Публикации за 21.12.16

В Серове на пожаре в частном доме погибли трое мужчин

В Серове на пожаре в частном доме погибли трое мужчин

Сегодня ночью в Серове загорелся частный дом. В огне погибли трое мужчин. Возможно, ЧП произошло из-за неисправной печки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило чуть позже трех часов ночи. Загорелся частный дом на улице Чехова, сгорела кровля, повреждены стены, пол, потолок и домашнее имущество. К сожалению, не обошлось без жертв.

После тушения пожара на пепелище обнаружили тела трех мужчин. По этому факту началась доследственная проверка. «Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем либо из-за неисправности печного отопления. Погибшие мужчины, личности которых в настоящее время устанавливаются, проживали в этом доме, арендуя его у одной местной жительницы. По имеющимся данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Для определения точных причин их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. Точная причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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